Fábio Abreu se encontra com Wilson Martins e encaminha ida para o PSB

Em litígio com o Partido Liberal, o Deputado Federal Fábio Abreu se reuniu na tarde do último domingo (05) com o presidente estadual do PSB no Piauí, o ex-governador Wilson Martins. A conversa é mais um passo na aproximação de Abreu do PSB. Mesmo sem viabilidade eleitoral, já que o partido não possui uma chapa proporcional montada, a legenda atenderia aos anseios de Abreu por ser de centro-esquerda, estar alinhada com Wellington Dias e o presidente Lula.



Pelas redes sociais o ex-governador Wilson Martins comentou sobre a reunião afirmou que ele e Abreu continuam na resistência política a Jair Bolsonaro. Curiosamente os dois posaram fazendo o número quarenta do PSB.

