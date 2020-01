Fábio Abreu rebate Firmino e diz que quer apoio de Wellington Dias

O secretário de Segurança Pública e deputado federal licenciado, Fábio Abreu, oficializou sua pré-candidatura à Prefeitura de Teresina nessa quarta-feira (22), durante a solenidade de inauguração da nova sede do diretório do PL. O evento contou com a presença de lideranças políticas de diversos partidos, como o Progressistas e PT.



Em sua primeira entrevista como pré-candidato, Abreu rebateu as declarações do prefeito Firmino Filho (PSDB), que na última semana classificou os candidatos que estarão na oposição ao Palácio da Cidade como ‘laranjas’ do governo estadual.





“Sou um candidato do PL, sou um candidato da população de Teresina. Isso é inquestionável. Essa é a resposta que dou. Até mesmo acho que é um desrespeito você rotular uma oposição por inteiro como candidatos laranjas, acho que isso não faz parte de uma política justa e correta que a população de Teresina merece”, pontuou.

Apesar de reconhecer que o Partido dos Trabalhadores já possui um pré-candidato a prefeito, Fábio Abreu afirmou que ainda pretende contar com o apoio direto do governador Wellington Dias na disputa pela Prefeitura de Teresina. “A gente tem essa boa relação, tenho esse contato, faço parte do governo exercendo a função de secretário de Segurança e tenho certeza que, naquilo que não venha a comprometer o próprio partido dele, o governador vai estar à disposição”, disse.





Secretaria de Segurança

Ainda durante o lançamento da pré-candidatura, Fábio Abreu afirmou que ainda não sabe quando vai se afastar da Secretaria de Segurança Pública, pasta que comanda desde o ano de 2015. Pela legislação, ele tem até o mês de abril para deixar o cargo que ocupa no executivo estadual.

“Vou fazer uma avaliação muito bem feita a respeito desse aspecto. É preciso destacar para as pessoas que, enquanto eu estiver a frente da gestão, vou dar prioridade à gestão. É lógico que vamos buscar fazer essa diferença, buscar fazer a gestão e, naquilo que a lei permitir, estaremos trabalhando a pré-candidatura”, destacou.





Presidente do PL diz que Fábio Abreu vence eleição no primeiro turno

O presidente estadual do PL, deputado Fábio Xavier, demonstrou empolgação ao falar sobre a oficialização da pré-candidatura de Fábio Abreu à Prefeitura de Teresina. Na avaliação do dirigente da sigla, o secretário de Segurança deve crescer nas pesquisas de intenção de votos e vencer a eleição municipal do próximo mês de outubro ainda em primeiro turno.

“Eu acredito que o Fábio Abreu vence a eleição ainda no primeiro turno. É um homem que tem uma experiência de vida muito grande, uma experiência pública também muito grande também, além de ser um ser humano de qualidades excepcionais. Então, ele tem o total e integral apoio, simpatia e trabalho do nosso partido. A gente tem certeza que o deputado Fábio Abreu terá um desempenho consistente e vitorioso nessa eleição”, avaliou o presidente do PL.

Fábio Xavier também avaliou que as críticas direcionadas à segurança pública não devem trazer grandes dificuldades à pré-campanha e campanha de Fábio Abreu à Prefeitura de Teresina. “Ele vai ter menos dificuldades par responder as questões relacionadas à Segurança Pública do que o candidato oficial da prefeitura vai ter para explicar os problemas do saneamento básico de Teresina, por exemplo”, pontuou.





João MagalhãesNatanael Souza