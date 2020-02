Fábio Abreu reage a críticas de Firmino sobre oposição

O secretário de Segurança Fábio Abreu, pré-candidato do PL à Prefeitura de Teresina, reagiu às declarações recentes do prefeito Firmino Filho (PSDB) sobre as candidaturas de oposição ao Palácio da Cidade. O chefe do executivo municipal chegou a afirmar que a oposição ameaça o progresso de Teresina.

Para Fábio Abreu, as declarações de Firmino foram desrespeitosas e ofensivas, postura que, segundo ele, não deve fazer parte do período eleitoral. “Eu acho estranho. Nunca esperava esse comportamento do prefeito. Tenho acompanhado ele a respeito da questão política, em algumas campanhas, e não o via como uma pessoa que agride adversários. Está fora da linha que normalmente ele tinha implementado e passa a uma situação que é lamentável. O que eu espero e proponho para uma disputa eleitoral é proposta, e não ofensas”, disparou.



O pré-candidato a prefeito pelo PL diz que nunca esperou que o prefeito tivesse um comportamento assim - Foto: Assis Fernandes/O Dia



Ainda de acordo com Fábio Abreu, o comportamento de Firmino pode ser explicado pelo fato de o Palácio da Cidade enfrentar dificuldades para definir o nome que irá disputar as eleições do próximo mês de outubro.

“O que acontece é uma pressão muito grande que deve estar sofrendo, os candidatos de oposição marcando pontos importantes nas pesquisas e permanecendo com essa pontuação, por mais nomes que são lançados ou balões de ensaios que são feitos, que não tem tido resultado esperado. Acho que isso é que está causando essa mudança de comportamento, de agredir adversários de uma forma tão baixa como vem acontecendo”, avaliou

Natanael Souza, do Jornal O Dia