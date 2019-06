Fábio Abreu não deve participar de votação da Reforma da Previdência

Afastado do mandato de deputado federal para chefiar a pasta da segurança pública piauiense, Fábio Abreu (PTB) revelou que não deve mais retornar à Câmara Federal para a votação da reforma da Previdência. Quando se afastou do mandato, ele informou que poderia retornar à Casa em votações importantes.



“No momento não há essa intenção da minha parte, até mesmo porque os principais pontos, que é a reforma dos militares e a questão dos professores estão sendo aperfeiçoadas e dos trabalhadores rurais está sendo praticamente retirada de pauta. Acredito que está no caminho que a gente defende, então não há essa necessidade nesse momento”, avaliou o secretário.



Foto: Assis Fernandes/O Dia

Ainda assim, Abreu fez duras críticas a maneira como a proposta de mudanças no sistema previdenciário brasileiro vem sendo conduzida pelo poder Executivo, autor do projeto, no Congresso Nacional, muitas vezes em choque com os parlamentares. Ele avalia que estes impasses dificultam e transformam a tramitação da aprovação da matéria em uma “bagunça”.

“Entendo que esse é um imbróglio que vai durar muito tempo e que o objetivo principal, que é a provação final, fica sendo postergado, exatamente em função desses momentos que estamos acompanhando na Câmara, que é a tentativa de uma nova reforma ou mesmo discussões que terminam sendo improdutivas”, considera o petebista.

João MagalhãesBreno Cavalcante - Jornal O Dia