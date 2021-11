Fábio Abreu diz que fica no PL, mesmo ao lado do presidente Bolsonaro

O deputado federal Fábio Abreu (PL) confirmou em vídeo publicado nas redes sociais que não deixará o Partido Liberal mesmo com a chegada do presidente da República, Jair Bolsonaro, à legenda. Ferrenho crítico de Bolsonaro, principalmente na condução da segurança pública ao longo do seu mandato, Abreu revelou que não tem qualquer intenção de deixar o PL e que o presidente nacional do partido, Valdemar da Costa Neto, permitiu que a sigla se associasse ao Partido dos Trabalhadores. No próximo 17 o diretório do PL se reunirá para repassar a decisão aos diretórios estaduais, a previsão é que dia 22 de Novembro Bolsonaro assine sua ficha de filiação.

Abreu revelou ainda que o PL também receberá filiações de bolsonaristas e valorizou a carta branca dada pelo partido no Piauí.

"Primeiro não tenho interesse, não tenho intenção de sair do partido. Não afirmei a ninguém que vou sair do partido, esclarecemos, primeiro, que a vinda dele vai trazer problemas, haverão várias desfiliações do partido, mas também receberemos novos filiados para compor o PL. A situação do Piauí foi muito bem esclarecida com o presidente Valdemar da Costa Neto, nós temos uma aliança com o PT e vamos continuar com essa união. Tivemos resposta do próprio presidente, ele fez inclusive um vídeo, temos essa autonomia e a carta branca para essa união com o PT, o que importa é o partido ter a sua participação nas próximas eleições com capacidade de conseguir aumentar a sua bancada estadual e também federal" finalizou Fábio Abreu.

