Fábio Abreu diz que decisão sobre candidatura ficará para 2020

Apontado como um dos nomes que devem estar a disputa pela Prefeitura de Teresina em 2020, o secretário de Segurança Pública, Fábio Abreu (PL), afirmou que deve tomar uma decisão oficial sobre a participação nas eleições apenas no próximo ano. Apesar de confirmar conversas nesse sentido, ele avalia que o momento exige cautela e diz que está estudando o cenário.



“Eu tenho dito que todo o processo que eu tenho desenvolvido, desde a minha decisão a ser candidato a deputado federal em 2014, foi muito bem planejado. Então, é dentro dessa perspectiva que estamos desenvolvendo as nossas ações para a divulgação de uma possível pré-candidatura, tendo dito que somente no próximo ano estaremos tomando essa decisão sobre uma candidatura a prefeitura de Teresina”, disse.

Fábio Abreu também minimizou as críticas que vem recebendo ultimamente por sua gestão à frente da Segurança Pública do Estado. Ele acredita que os ataques tem relação direta com questões políticas. “Você só é atacado porque está pontuando e tem perspectivas reais de vencer a disputa pela Prefeitura de Teresina. É natural que isso aconteça. Não vou me importar com esse tipo de ação”, declarou.

Retorno à SSP

Fábio Abreu reassumiu nessa terça-feira (22) o comando da Secretaria de Segurança Pública, após se afastar para ir ao Congresso Nacional participar da destinação de emendas ao orçamento do Governo Federal para 2020. “Foram emendas impositivas que foram destinadas e emendas de bancada, que destinamos recursos para Teresina e para o estado do Piauí”, informou.





