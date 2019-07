Fábio Abreu deixa decisão sobre candidatura para janeiro

O secretario de Segurança Fábio Abreu (PL) pediu um prazo até dezembro de 2019 para definir se vai ser realmente candidato a prefeitura de Teresina nas próximas eleições municipais. A informação foi confirmada por interlocutores do deputado federal licenciado, que, apesar de ainda não ter declarado oficialmente, é apontado como um dos pré-candidatos ao comando do Palácio da Cidade.



O nome de Fábio Abreu tem o aval das principais lideranças do PL, que trabalham nos bastidores para viabilizar uma candidatura majoritária. O deputado estadual Carlos Augusto (PL) avalia que o bom desempenho nas pesquisas é o fator que vai ser determinante para definir a candidatura de Fábio Abreu à Prefeitura.

“O Fábio está na missão que foi lhe confiada na Secretaria de Segurança e estamos aguardando a decisão dele. A vontade do povo é o que vai pesar para que ele tome uma posição. Esse desempenho que ele tem alcançado nas pesquisas é o que o motiva a entrar na disputa eleitoral do próximo ano, e o nosso partido estará à postos para trabalhar pela eleição dele”, pontua Carlos Augusto.



Deputado do PL foi o mais votado na Capital nas eleições do ano - Foto: Jailson Soares/O Dia

Por sua vez, o deputado estadual Dr. Hélio (PL) avalia que a candidatura de Fábio Abreu à Prefeitura de Teresina é uma oportunidade de proporcionar o crescimento do PL no estado do Piauí.

“Temos um partido, que é um partido que tem três deputados estaduais e uma expressão muito forte, na condição de deputado federal, que é o deputado Fábio Abreu. Todo partido deseja crescer, e não há uma maneira melhor de crescer do que ocupar a condição de executivo nas grandes cidades”, avalia Dr. Hélio.

Em 2018, Fábio Abreu se elegeu pela segunda vez deputado federal, com mais de 132 mil votos . Em Teresina, ele obteve 61 mil votos, sendo o mais votado na capital.

Natanael Souza - Jornal O Dia