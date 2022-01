Fábio Abreu cobra chapa mais competitiva para se filiar ao PSD

O Deputado Federal, Fábio Abreu (PL), revelou que precisa de uma chapa mais competitiva para se filiar ao PSD. A cobrança é um dos requisitos apresentados pelo parlamentar para acertar a ida para a nova sigla. Abreu sairá do PL com a abertura da janela partidária e discute com PSD, PSB e o próprio MDB o seu futuro. Na última quinta (13) o parlamentar se reuniu com o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, e apresentou as suas exigências para ir ao novo partido.



O político explicou que apenas a sua candidatura e a do deputado federal Júlio César não seriam suficientes para atingir o quociente eleitoral. De acordo com os números da última eleição, seriam necessários mais de 300 mil votos para manter os dois parlamentares na Câmara Federal. Juntos Abreu e Júlio César somaram 242 mil votos em 2018.

O deputado explicou as suas contas e cobrou a chegada de mais pré-candidatos. “O PL agora são águas passadas, página virada. Uma das condições para eu ir para o PSD é ter uma chapa mais competitiva. Apenas dois nomes com competitividade e potencial de voto não podem fazer duas vagas, isso a gente, lógico, tem que levar em consideração. Temos que ter pré-candidatos e candidatas que possam fortalecer essa soma de votos”, finalizou Fábio Abreu.

Vagas para as mulheres

O parlamentar ainda ressaltou a necessidade de atrair mulheres para serem candidatas. De acordo com a legislação, das onze candidaturas de cada partido para deputado federal, no mínimo quatro devem ser reservadas as mulheres. “Estamos buscando acordos, já tem um entendimento com relação a nomes com votação na faixa de 40 e 50 mil, votos para compor o PSD, precisamos também de nomes de mulheres por que há a obrigatoriedade das candidaturas femininas”, concluiu o político.

