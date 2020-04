Fábio Abreu cobra agilidade na liberação de recursos

O secretário de Segurança Pública do Piauí (SSP-PI), Fábio Abreu, solicitou ao ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, mais rapidez na liberação de recursos federais aos estados para auxiliar as forças de segurança no enfrentamento a pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

O pedido aconteceu na última quarta-feira (8), quando o ministro participou de uma reunião por videoconferência com os secretários de Segurança dos 26 Estados e do Distrito Federal. Dentre outras coisas, os gestores cobram a destinação de verbas para aquisição de equipamentos de proteção individual.

"Há uma burocracia excessiva no ministério, e ela precisa ser minimizada para acelerar o processo de liberação desses recursos para que possamos, na prática, ter esse benefício", disse o secretário, ao se referir tanto aos recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP) como as emendas parlamentares destinadas.

Segundo o secretário, o Piauí já foi contemplado com cerca de R$ 28 milhões do FNSP, aplicados na compra de equipamentos, viaturas e na reforma de unidades policiais. A preocupação é estruturar a rede estadual de segurança para um possível prolongamento do cenário de crise sanitária.

"Esses recursos já estão prontos mas infelizmente a burocracia está atrapalhando (...) Com a extensão da pandemia há essa possibilidade também do agravamento do problema a segurança pública, e temos que estar preparado para isso", afirmou Abreu.

A expectativa é que um Plano Nacional de Segurança Pública para enfrentamento das consequências colaterais da epidemia seja elaborado em conjunto pelo ministério e as secretarias estaduais, para prevenção de qualquer crise de segurança pública.





