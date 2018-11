Fábio Abreu chama de irresponsável fala do general Heleno sobre o Nordeste

O deputado federal capitão Fábio Abreu (PR) usou suas redes sociais para rebater as recentes declarações do general Augusto Heleno, futuro chefe do Gabinete de Segurança Institucional do Governo Bolsonaro, a respeito da Região Nordeste. Heleno se referiu à região como o “calcanhar de Aquiles do país” e disse ainda que se trata do “grande centro da roubalheira do Brasil”.



Em nota, Fábio Abreu chamou a atitude do general de irresponsável e lamentável e disse ainda se tratar de um “juízo depreciativo a respeito da região”. O deputado federal afirma: “lamentamos profundamente esse tipo de preconceito, pois sabemos que o Nordeste abriga um povo trabalhador e que contribui diretamente para o desenvolvimento do país, não somente com seu potencial turístico”.



Deputado Federal Fábio Abreu (Foto: Arquivo O Dia)

O parlamentar condenou ainda o fato de um futuro chefe de Gabinete de Bolsonaro atribui ao povo nordestino ações corruptas. Abreu finaliza a nota dizendo que “assim, como os demais brasileiros, o Nordeste exige respeito”.

O parlamentar piauiense não foi o único a se manifestar contra as declarações do general Augusto Heleno. Outros senadores nordestinos também reagiram as faldas do futuro ministro e o assunto chegou a ser debatido no plenário do Congresso. O senador Armando Monteiro (PTB-CE) disse ser “estarrecedor” que Heleno tenha esta visão do Nordeste e rebateu as declarações de “centro da roubalheira do Brasil” mencionando o caso do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral.

“Seria o mesmo que fazer um juízo depreciativo a respeito do povo carioca, pelo fato de o Rio ter experimentado esse período do Sérgio Cabral, que é uma péssima referência no país m termos de escândalos de corrupção. Eu não estenderia jamais à Região Sudeste e muito menos ao povo carioca um juízo dessa natureza”, disse o senador.

Maria Clara Estrêla