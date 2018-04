Fábio Abreu admite possibilidade de concorrer ao Senado

Outro nome surgiu no cenário de indefinição da composição das vagas ao Senado da base governista. Isso porque, após convite informal feito pelo senador Ciro Nogueira (PP), o deputado federal Fábio Abreu (PR) desponta como um possível candidato a uma das vagas à candidato para o cargo de senador nas eleições deste ano.

Questionado sobre o convite, Fábio Abreu afirmou que irá avaliar a proposta como um desafio político e até mesmo pessoal, muito embora sua pretensão seja concorrer novamente à Câmara Federal. “Possibilidade há, não podemos descartar, mas o meu projeto nesse momento é prioritariamente a reeleição, não tenho nenhuma outra alternativa nesse momento. Mas o convite logicamente que vou avaliar”, declarou Fábio Abreu.



Fábio Abreu recebeu o convite informal do senador Ciro Nogueira para disputar uma vaga no Senado (Foto: Elias Fontinele/O Dia)



A inclusão do nome do deputado como mais um dos possíveis candidatos à vaga ao Senado movimenta ainda mais os bastidores dentro da base aliada de Wellington Dias (PT). No entanto, Abreu prega o discurso de união entre os partidos, e ressalta que há outros nomes que já se lançaram a mais tempo para a disputa a vaga de Senado na chapa governista.

“É outra situação, porque eu não queria esse problema. Não quero e nem vou, porque tem dois nomes que estão pleiteando essa vaga a muito tempo, o Júlio César e a pró- pria Regina Sousa, e agora tem a possibilidade do Marcelo Castro, então a minha posição é de união nesse momento”, ponderou o deputado Fábio Abreu.

Breno Cavalcante - Jornal O Dia