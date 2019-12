Fábio Abreu acredita em ‘ascensão’ após oficializar pré-candidatura

Mesmo sem ter lançado oficialmente sua pré-candidatura, o nome do secretário estadual de Segurança Pública, Capitão Fábio Abreu, aparece bem avaliado na primeira pesquisa do Instituto Data O DIA acerca das eleições para a Prefeitura de Teresina em 2020 divulgada nesta segunda-feira (23), atrás apenas do ex-deputado Dr. Pessoa.



Para o secretário, os números mostram uma evolução da sua futura pré-candidatura, a ser oficializada no próximo ano. “A pesquisa veio confirmar uma tendência que estamos observando dentro da nossa equipe, que temos uma ascensão maior. Os dados mostraram isso”, disse.

O levantamento mostra Fábio Abreu 14 pontos percentuais atrás do primeiro colocado na pesquisa espontânea que tinha como questionamento “Se as eleições municipais fossem hoje, em quem você votaria?”, mas há quase 12% em relação ao ex-prefeito Silvio Mendes, cotado como um possível nome do PSDB para a sucessão de Firmino Filho (PSDB).





Fábio Abreu acredita em ‘ascensão’ nas pesquisas após oficializar pré-candidatura. Jailson Soares

Apoio tucano

Diante deste cenário, Abreu considerou a possibilidade de dois candidatos do bloco de oposição a atual gestão chegarem ao segundo turno. Apesar de considerar que este quadro ainda precisa ser avaliado durante a campanha em si, não descarta conversas por apoio com o PSDB.

“Uma das características que temos buscado é não fechar portas e não ter nenhuma ação de rivalidade, que não nos permita abrir um canal de conversa e diálogo. Isso sempre pautei na minha vida política e tenho certeza que isso pode acontecer”, concluiu o secretário.

Breno Cavalcante