FAB confirma autenticidade de áudios ofensivos a Lula durante voo

A FAB (Força Aérea Brasileira) confirmou a autenticidade dos dois áudios que circulam nas redes sociais com comentários gravados durante o transporte do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para a Superintendência da Polícia Federal em Curitiba neste sábado (7), onde iniciou o cumprimento da pena de 12 anos e um mês por corrupção e lavagem de dinheiro no caso do tríplex em Guarujá.

Em uma das mensagens uma voz masculina, que não se identifica, afirma "manda esse lixo janela abaixo". Na sequência, uma voz feminina alerta que a frequência é gravada, que pode ser usada contra os profissionais e pede para que se atenham à fraseologia padrão. O áudio foi divulgado pelo portal UOL, empresa do grupo Folha.

Segundo nota divulgada pela FAB no Twitter, os comentários ocorreram na frequência da Torre de Congonhas, e da Torre Bacacheri, em Curitiba, e não foram emitidos por controladores de voo. O ex-presidente seguiu para a capital paranaense num avião monomotor.

A FAB esclarece que as frequências são abertas, para garantir que todos na escuta tenham conhecimento do que acontece no tráfego aéreo. Os conectados podem ouvir e falar, seguindo a fraseologia padrão e se identificando.

"Lamentavelmente, nas gravações em questão, as frequências foram utilizadas de modo inadequado por alguns usuários que se valeram do anonimato para contrariar essas regras", declara a FAB.

