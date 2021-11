Ex-vereador Antônio José Lira se filia ao MDB

Nesta sexta-feira (5), membros da Executiva do MDB do Piauí realizaram reunião com pré-candidatos a deputado pela sigla para 2022. Na oportunidade, foi assinada a filiação do ex-vereador de Teresina, Antônio José Lira, que deve entrar na disputa por uma vaga na Câmara dos Deputados no próximo pleito.

“Nós nos sentimos muito honrados em ter o Antônio José Lira no nosso partido, o MDB. Ele vem com o propósito de ser nosso pré-candidato a deputado federal, para ter uma votação expressiva no estado. Tudo que nós pudermos fazer para apoiar sua candidatura, nós faremos”, disse o presidente estadual do MDB, senador Marcelo Castro.

Segundo Castro, a reunião com os possíveis nomes para o pleito de 2022 teve como objetivo discutir a formação da chapa para disputar o legislativo. A sigla pretende eleger, no mínimo, 10 deputados.

“Nós discutimos a formação da nossa chapa de deputado estadual e deputado federal. Queremos sair mais fortalecidos da próxima eleição. Queremos eleger mais de dois deputados federais e, no mínimo, oito deputados estaduais. O MDB é um partido forte e bem estruturado, que tem propostas e que está de bem com a opinião pública”, disse.

Além do senador, participaram da reunião os deputados Themístocles Filho, João Mádison e Henrique Pires; e o ex-ministro João Henrique.

FOTO: Ascom MDB

Compartilhar no

Com informações Ascom MDB

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!