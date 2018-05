Ex-sócio de Huck, empresário é suspeito de operar para MDB

A lista de amigos e sócios do empresário Roberto Rzezinski, 50, inclui o apresentador Luciano Huck, o empresário Alexandre Accioly e o ex-jogador Ronaldo. O Ministério Público Federal investiga se também faz parte do rol de parceria algum político do MDB.

O apresentador Luciano Huck (Foto: Divulgação)

Rzezinski foi preso na quinta (3) sob suspeita de ter recorrido ao esquema de Vinicius Claret e Cláudio Barbosa, delatores da Operação Câmbio, Desligo. Segundo o controle de transações da dupla, Robertinho, como é conhecido, e o irmão gêmeo Marcelo trocaram, entre 2011 e 2017, US$ 12 milhões de dólares depositados em contas no exterior por reais em espécie no Brasil.

Cláudio Barboza afirmou em seu depoimento que, ao realizar as operações, Rzezinski ressaltava que as contas em que fazia os pagamentos no exterior deveriam ser "discretas" para não colocar em risco seu cliente. "Em mais de uma oportunidade, Roberto comentou com o colaborador que o seu cliente era do MDB", diz o depoimento do doleiro.

De acordo com os registros, as operações variavam entre US$ 100 mil e US$ 800 mil. Elas se intensificavam em anos eleitorais, apontam os dados.

O pai de Roberto, Jorge, era cliente de Mordko Messer, considerado o primeiro grande doleiro do Brasil. Na adolescência Roberto conheceu Dario Messer, que herdou a fortuna e os clientes do pai e se tornou uma espécie de banqueiro de Claret e Barboza.

Rzezinski enveredou no mercado financeiro. Investiu também na academia Bodytech, com Accioly, e numa empresa de venda online de ingressos, com Luciano Huck.

A Empresa Brasileira de Distribuição de Ingressos foi alvo de uma comunicação do Coaf por movimentação suspeita, indicando vários depósitos em espécie em setembro de 2009 com valores abaixo de R$ 50 mil que, somados, totalizaram R$ 500 mil. Suspeita-se que os depósitos fracionados foram feitos para burlar os controles das autoridades.

Ele reencontrou Huck no mundo dos negócio em 2014, quando trabalhou na Joá Investimentos, principal empresa do apresentador. Desligou-se no ano seguinte.

A vida social de Robertinho também era agitada. Velejador, seu casamento com Wanda Grandi, ex-assistente de palco de Huck, reuniu empresário e famosos no Copacabana Palace em 2010. Eles se separaram dois anos depois.

Ele conheceu o ex-governador Sérgio Cabral, preso desde 2016, por meio do filho do emedebista João Pedro. Foi também colega de Eduardo Paes (MDB) na juventude.

Em depoimento à Polícia Federal, Rzezinski declarou "que nunca prestou qualquer serviço a partido político ou a órgão público". Ele disse que não esteve com Cabral a partir de 2007, ano em que o emedebista assumiu o governo.

O empresário disse aos agentes que vendia os dólares para Barboza "para custeio de suas despesas pessoais" com o dinheiro que recebia. Ele afirmou que as transações com o doleiro "não ultrapassaram US$ 1,1 milhão, já que a medida que as operações eram realizadas, o dinheiro ia acabando".

Rzezinski afirmou que manteve contas em Luxemburgo e Suíça, cujos valores têm como origem "comissões referentes a taxa de administração mais performances de clientes indicados a fundos de investimento".

Huck afirmou, via assessoria, que a empresa de ingressos tinha muitos sócios e ele não era controlador, nem gestor da firma. "Avalio com tristeza as denúncias contra o Roberto Rzezinski. Nossa relação é de longa data e para mim ele sempre foi um empresário e empreendedor. Nunca tive conhecimento de qualquer outra atividade dele", disse Huck.

Sobre a passagem de Rzezinski na Joá, afirmou que "ele prospectou possíveis empresas a serem investidas mas a iniciativa não avançou".

Rodrigo Roca, que defende Cabral, afirmou que "a operação policial em nada afeta a defesa do ex-governador, não se refere à sua pessoa e nem ao seu mandato". Paes afirmou: "Desde que entrei na vida pública estive em poucas oportunidades com ele e jamais teve qualquer participação em qualquer eleição minha ou qualquer função que eu tenha ocupado".

FolhapressItalo Nogueira