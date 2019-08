Ex-secretária de Trabalho Rosalena Medeiros morre em Teresina

A ex-secretária estadual do Trabalho e Empreendedorismo, Rosalena Medeiros Ferreira, faleceu nesta sexta-feira (23) vítima de um câncer. O velório teve início pela manhã, em uma funerária localizada na Avenida Miguel Rosa, zona sul. Em seguida, o corpo foi levado para Miguel Alves, sua terra natal.



O Governo do Estado emitiu uma nota de pesar agradecendo os serviços prestados por Rosalena ao longo das últimas gestões.

“O Governo do Estado agradece os serviços prestados com zelo e competência ao tempo que deseja que amigos e familiares tenham o conforto necessário nesse momento de dor”, diz a nota.

Por meio das redes sociais, o deputado estadual Gessivaldo Isaias, responsável pela indicação de Rosalena para comando da Setre em 2018, lamentou a morte.

“É com profundo pesar que trago a triste notícia do falecimento de Rosalena Medeiros, uma amiga e irmã que a vida me deu, trabalhava comigo a mais de 20 anos, e sempre foi uma profissional exemplar, mais que isso, sempre uma amiga de todas as horas. Quem a conhece sabe da imensidão de seu coração e de sua alegria de viver”, escreveu o parlamentar.

Histórico

Rosalena Maria Medeiros Ferreira era graduada em economia. Em 2001 foi diretora administrativa da SUDEX, de 2003 a 2004 foi gerente administrativa da FUNDESPI, atuou também 10 anos como assessora técnica no Palácio de Karnak no governo de Wellington Dias e Wilson Martins, foi diretora de intermediação de mão de obra do SINE.

Natanael Souza