Ex-presidente do STF, Ayres Britto, receberá título de cidadão piauiense

O ex-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Ayres Britto, vai receber o título de cidadania piauiense no próximo dia 18 de setembro, na Assembleia Legislativa do Piauí. A proposição é da deputada estadual Flora Izabel (PT), que, ao justificar a honraria, defendeu a importância da contribuição do jurista para o Brasil e para o Piauí.



Carlos Ayres Britto - Foto: Agência Brasil

“Ele é um jurista nordestino, que nasceu em Sergipe, é professor de Direito Constitucional, tem inúmeros livros publicados, foi professor de inúmeros piauienses. Além disso, tem serviços prestados no Piauí e no Brasil, como um todo”, destacou Flora Izabel.

Nascido em 1942, no estado de Sergipe, Carlos Augusto Ayres de Freitas Britto foi ministro do Supremo Tribunal Federal entre 2003 e 2012, ocupando a presidência da corte e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) durante o ano de 2012.

Natanael Souza - Jornal O Dia