Ex-governador Zé Filho toma posse na presidência da Fiepi

O ex-governador Zé Filho foi reconduzido na noite desta quinta-feira (23) à presidência da Federação das Indústrias do Piauí (Fiepi). A solenidade aconteceu no auditório da sede da instituição e contou com a presença de autoridades e representantes do setor produtivo. Ao ser empossado, Zé Filho prometeu dar continuidade aos trabalhos desenvolvidos e anunciou novos investimentos na capital e no interior.

Ao ser empossado, Zé Filho prometeu dar continuidade aos trabalhos desenvolvidos. (Foto: Jailson Soares/O Dia)



"Vamos trabalhar para dar continuidade as ações da Federação aqui no estado, com objetivo de fazer com que as coisas aconteçam para o setor produtivo. Estamos trabalhando para inaugurar duas novas escolas do Sistema S, uma na região da Primavera e outra na região sul. Além disso, outras ações também vão ser feitas em todo o estado", ressaltou.

Presente na solenidade, o governador Wellington Dias (PT) ressaltou a parceria do poder executivo com o setor produtivo e prometeu fortalecer ações que beneficiem o desenvolvimento do Estado. O chefe do executivo estadual também teceu elogios a Zé Filho pela gestão a frente da Fiepi.

"Só o fato de ter sido eleito por unanimidade já demonstra a importância do trabalho que ele tem feito para desenvolver os mais diferentes setores da indústria do nosso estado", disse o governador. Zé Filho estará a frente da Federação das Indústrias do Piauí durante o triênio 20202023. A diretoria da instituição também é composta por empresários e membros do setor produtivo. A diretoria inclui o presidente, vice-presidentes, tesoureiros, secretários, delegados e respectivos suplentes.

Natanael Souza