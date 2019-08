Ex-deputado Rodrigo Martins nega intenção de disputar as eleições de 2020

O ex-deputado federal Rodrigo Martins descarta a possibilidade de disputar a eleição do próximo ano. Atualmente no comando da coordenação de saúde bucal do município de Teresina, Rodrigo não possui filiação partidária desde que anunciou sua saída do PSB no início deste ano.

“Eu não estou mais filiado a nenhum partido político. Não tenho essa intenção de disputar eleição no ano que vem, mas estou com título de eleitor. Vou contribuir apenas como eleitor, avaliando e escolhendo o melhor para Teresina”, disse.



Atualmente sem partido, Rodrigo diz que não pensa em se filiar - Foto: Assis Fernandes/O Dia



Apesar de negar a intenção de voltar a ser candidato, Rodrigo Martins é apontado como um dos nomes fortes na disputa eleitoral do próximo ano. Questionado sobre seu futuro político, ele afirma que, no momento, o seu foco é continuar atuando na parte administrativa e fez questão de ressaltar os bons resultados alcançados na politica de saúde bucal de Teresina nos últimos meses.

“Conseguimos dar sequencia ao trabalho de organização que já vinha sendo desenvolvido. Temos 244 equipes de saúde bucal e, graças ao empenho dos dentistas, que fazem a atenção básica, estamos registrando o crescimento da produção, o que representa uma maior abertura do atendimento à população da zona urbana e zona rural”, avaliou.

Sobrinho do ex-governador Wilson Martins, presidente estadual do PSB, Rodrigo Martins foi eleito vereador em 2008 e 2012. Em 2014, alcançou uma das dez cadeiras do Piauí na Câmara Federal. Alegando questões particulares, Rodrigo decidiu não disputar a reeleição no pleito do ano passado.

Natanael Souza - Jornal O Dia