Ex-deputado federal Mainha Filho adota posição de independência

Após ter o nome vetado para assumir uma secretaria na gestão de Wellington Dias (PT), o exdeputado federal Maia Filho, o Mainha (Progressistas), afirmou que não possui nenhuma desavença pessoal com o petista, mas frisou que sua postura política diante do Governo será de independência.

“Acredito que deus escreve certo, talvez, por linhas tortas. Acho que não era o momento e o governador optou por outro nome. Temos que respeitar a decisão. Nosso partido, e eu particularmente, vamos seguir uma linha independente, apoiando o governo onde puder e também criticando naquilo que for possível”, declarou o ex-parlamentar.

Durante a montagem da sua nova equipe, Wellington Dias preteriu o nome de Mainha para a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais (Semar), cota do PP na gestão, pela jornalista Sádia Castro, irmã da deputada Margarete Coelho. Apesar de reiterar que este é um assunto superado, o progressista faz críticas pontuais ao governo do estado.

“Tem que ser um Piauí que cresça, que não fique dependendo apenas de Fundo de Participação dos Estados (FPE) ou empréstimos. Um Piauí que tenha autonomia econômica, e para isso é preciso investimentos e boa gestão”, declarou.

Convocação

Mesmo diante da postura independente e das críticas, Mainha revela a possibilidade de, com o auxilio do governador, voltar a assumir uma cadeira na Câmara Federal até o final do ano, já que atualmente ocupa uma posição de suplente da coligação governista. Ele ressalta que não há nada acordado com o governador. “Ele apenas comunicou que existia essa possibilidade mas não adiantou de que forma seria, então não existe nenhum compromisso da parte dele quanto a isso. Naturalmente, o que acontecer estamos aptos a assumir”, finalizou Mainha.

Luiz Carlos OliveiraBreno Cavalcante