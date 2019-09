Ex-deputado Antônio Félix anuncia candidatura a vereador em Teresina

O ex-deputado estadual Antônio Félix confirma que vai disputar uma cadeira na Câmara Municipal de Teresina nas eleições do próximo ano. Recém-filiado ao MDB, ele trabalha para ser um dos puxadores de votos da chapa que, entre outras lideranças, também deve contar com a presença do presidente da Câmara Municipal, Jeová Alencar, e do vereador Zé Nito.



“Estamos fazendo esse trabalho para servir o povo de Teresina, e a população tem nos convidado a integrar cada vez mais as discussões sobre o desenvolvimento da capital. Sempre fui muito bem votado em Teresina, então, resolvi amadurecer e avaliar melhor esse convite”, explica o ex-deputado, que também já mudou o domicilio eleitoral para a capital.





Antônio Félix anunciou candidatura a vereador de Teresina em 2020 - Foto: Jailson Soares/O Dia

Com raízes políticas em Campo Maior, o Antônio Felix garante que também vai manter sua atuação política na região, trabalhando para viabilizar a pré-candidatura do irmão, o ex- prefeito Joãozinho Félix.

“O meu irmão, João, está trabalhando a sua candidatura a prefeito. Vários amigos também estão colocando os nomes a disposição para a disputar vagas na Câmara de Campo Maior. A minha esposa também está pensando nessa possibilidade de ser candidata a vereadora por lá. Então, estamos fazendo um grupo político e para tentar colaborar também com o povo campomaiorense”, disse.

