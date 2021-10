Evandro Hidd assume a presidência estadual do PDT no Piauí

O vereador Evandro Hiid é o novo presidente estadual do PDT no Piauí. A confirmação ocorreu na última quarta-feira (20), durante reunião em Brasília que contou com a presença do presidente nacional do partido, Carlos Lupi, o presidente estadual da comissão provisório no Piauí, Chico Leitoa e Amanda Costa, coordenadora do movimento Agora é Ciro no Nordeste e que também integra a executiva do novo diretório do partido.



“Continuar trabalhando. Esse espelho é o que queremos seguir também aqui no Piauí nessa nova fase que se inicia. Nossa missão principal é construir um projeto de unidade partidária e trazer o partido para perto do cidadão, que é quem mais precisa", disse o novo presidente estadual do PDT no Piauí, Evandro Hidd.

Na ocasião, também foi discutido os rumos que o partido tomará no Piauí, já em preparação para as eleições que ocorrerão em 2022.

O presidente Nacional do PDT, Carlos Lupi agradeceu a disponibilidade de Chico Leitoa enquanto esteve a frente do Diretório Estadual e desejou boa sorte a nova diretoria. "Passamos o bastão agora para o vereador Evandro Hidd, que representa a nova geração e irá continuar construindo e fortalecendo o nosso partido", pontuou Lupi.

Reestruturação e fortalecimento

De acordo com o novo presidente do diretório, vereador Evandro Hidd, o PDT no Piauí entrará em uma nova fase. “O PDT sempre foi um partido representativo em nossa cidade. Agora, estaremos fortalecendo ainda mais nossas bases, colocando em primeiro lugar os interesses do nosso estado”, comentou Hidd.

Evandro Hidd, agradeceu a confiança depositada e afirmou que as portas do partido estão abertas para pessoas que queiram unir forças em favor do estado.





FOTO: Ascom Evandro HIID

Com Informações Ascom Evandro HIID

