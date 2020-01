Evaldo nega conversas com PL e descarta rompimento com Firmino

O presidente estadual do Solidariedade, deputado Evaldo Gomes, negou que esteja mantendo diálogos com o grupo do PL e o interesse em emplacar o candidato a vice na chapa que será encabeçada por Fábio Abreu, nas eleições do próximo mês de outubro.

De acordo com Evaldo, não existe qualquer possibilidade de rompimento com o grupo do prefeito Firmino Filho, independente das cenário que será construído para a disputa pela sucessão municipal.



O presidente do Solidariedade luta para o partido indicar o espaço de vice na chapa da situação. (Foto: Elias Fontenele/O DIA)



“Não teve nenhum tipo de conversa. O nosso compromisso é com o grupo do prefeito Firmino Filho, como já deixamos bem claro”, ressaltou Evaldo.

O presidente do Solidariedade também ressalta que a sigla mantém o interesse em fazer parte da chapa majoritária indicada pelo Palácio da Cidade para as eleições de outubro.

Segundo ele, o assunto ainda vem sendo tratado com o prefeito Firmino Filho e o senador Ciro Nogueira.

“A formação da chapa majoritária vai ser tratada no momento oportuno. Estamos trabalhando para isso [indicar o vice], mas não vamos fazer cavalo de batalha para desestabilizar base. O prefeito é o condutor desse processo e ele que vai decidir”, pontuou.

Natanael Souza