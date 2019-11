Evaldo Gomes reassume vice liderança do Governo na Alepi

O deputado Evaldo Gomes (Solidariedade) reassumiu, nessa segunda-feira (18), o papel de vice-líder do Governo na Assembleia Legislativa do Piauí (Alepi). A função estava em aberto desde 2018, quando o próprio parlamentar rompeu com o governador Wellington Dias (PT) para apoiar outro candidato naquele pleito.



De volta à função, Evaldo afirmou que a intenção é integrar ainda mais o Governo à sua bancada na Alepi, principalmente no que diz respeito a aprovação de projetos. Além disso, também destacou que não terá dificuldade em dialogar com a ala de oposição, onde esteve até pouco tempo.

“Conversar com a base ou com a oposição é um papel que iremos exercer. Acho que fazemos isso muito bem, não temos dificuldades em dialogar com os líderes da oposição ou com os deputados da base [...] vamos defender o Governo sempre que for necessário”, declarou o parlamentar.

Evaldo ainda foi questionado se essa reaproximação ao Governo do Estado poderia afastá-lo do prefeito de Teresina, Firmino Filho (PSDB), nas eleições do próximo ano, o que foi negado pontualmente pelo deputado, pois segundo ele, trata-se de relações políticas em esferas distintas.

“Cada partido tem uma estratégia a criar e criamos a nossa [...] Tenho absoluta certeza que saberemos fazer essa distinção para que possamos se relacionar tanto com o prefeito Firmino Filho quanto com o governador Wellington Dias”, finalizou o deputado.

Luiz Carlos de OliveiraBreno Cavalcante