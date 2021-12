Evaldo Gomes diz que aceita deputados de mandato no Solidariedade

Em meio a acomodação de deputados estaduais e federais em partidos políticos para a disputa das eleições do próximo ano, o presidente do Solidariedade no Piauí, deputado Evaldo Gomes, disse que aceita dialogar com parlamentares de mandato e recebê-los na sigla que comanda no estado.

Leia também: Após reunião com o PSDB, Sílvio Mendes diz que fica no partido

Partidos como PL, PTB e Republicanos estão com a formação de chapas indefinidas no Piauí devido a conjuntura nacional e também a legislação eleitoral que entra em vigor na eleição estadual do próximo ano, que determina o fim das coligações para os cargos proporcionais. “Estamos de portas abertas para receber (deputados de mandato) tanto do PL, como do MDB, como do PTB, de todos os partidos”, disse Evaldo Gomes.

Foto: Jailson Soares / O Dia

Por outro lado, o deputado lembrou que até a abertura da janela partidária, em abril de 2022, é necessário muitas conversas e acertos para a definição das chapas. “O que não vamos deixar de fazer é dialogar. Os entendimentos e a conversa vai existir, porque política é muita conversa e a gente tem procurado fazer isso. Tanto é verdade que temos tido êxito”, disse ao citar o desempenho do partido na eleição municipal de 2020 em Teresina e as recentes filiações realizadas pelo Solidariedade.

Evaldo Gomes comentou que apenas sete partidos no Piauí conseguirão formar chapas para os cargos proporcionais. Ele declarou que as dificuldades estão bem maiores, em comparação com a legislação anterior, mas que se sobressairão as estratégias mais eficientes. Já sobre a possibilidade da filha, vereadora Fernanda Gomes, concorrer a uma vaga de deputada federal, Evaldo disse que o nome da jovem está em análise.

“O partido está avaliando essa desenvoltura da Fernanda. Com a pouca idade e com a pouca experiência que tem, quem sabe pode ser um nome que possa entrar da disputa de deputada federal. A população quer renovação e vejo a Fernanda como uma grande revelação”, finalizou.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no