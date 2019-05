Evaldo Gomes confirma retorno à base aliada de Wellington Dias

O deputado estadual Evaldo Gomes (SD) confirmou o retorno do seu grupo político à base aliada do governador Wellington Dias (PT). A definição aconteceu na tarde dessa quinta-feira (30) após uma reunião no Palácio de Karnak. De acordo com parlamentar, o convite para retornar à base partiu do próprio governador.



O deputado saiu da base governista no ano passado, durante as convenções partidárias para as eleições de 2018. (Foto: Divulgação)

“Eu não sou um desconhecido, já participei do governo e fui vice-líder. Por uma questão de divergências pontuais, em termos de estratégia eleitoral, tive que sair da base. O convite para retornar partiu do governador, acho que isso prova que ele é uma pessoa sem mágoas, desprovida de ódio, e ao mesmo tempo humilde. Também prova que ele gosta da nossa atuação e tem respeito. então, isso pesa muito na hora da gente tomar uma decisão”, afirmou Evaldo.

Questionado se o Solidariedade vai pleitear algum espaço na administração estadual, Evaldo Gomes não descartou a possibilidade, mas disse que as conversas nesse sentido ainda não aconteceram. “Essa questão não é prioridade. Pode ser que a gente ocupe algum cargo no governo no estado, mas isso não foi a prioridade da conversa”, destacou.



Evaldo Gomes também diz que não acredita em dificuldades por fazer parte da base de Wellington Dias (PT), no governo do estado, e de Firmino Filho (PSDB), na Prefeitura de Teresina. Segundo ele, outros partidos estão na mesma situação e conseguem manter o bom relacionamento. “PTB, PDT, e PC do B estão na base do governador Wellington Dias e também dão sustentação ao prefeito Firmino Filho. então, é possível sim diferenciar”, avaliou.

Natanael Souza