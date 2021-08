Evaldo Gomes confirma convite a Viviane Moura para candidatura federal

De olho na montagem de uma chapa proporcional para Deputado Federal em 2022 o deputado estadual Evaldo Gomes, presidente do Solidariedade no estado, confirmou o convite a Superintendente de Parcerias e Concessões do estado, Viviane Moura. Além de Viviane o partido já oficializou também a chegada do climatologista Werton Costa, do Coronel Lídio além do jornalista Arnaldo Ribeiro.

De acordo com Evaldo Gomes o projeto da sigla é aumentar o número de candidatos para tornar a chapa de deputado federal mais viável. A deputada federal Marina Santos, que busca a reeleição, é o principal nome do Solidariedade para a disputa.

“Mantemos um entendimento com a Viviane, a conversa com ela foi muito produtiva, ela tem todo um trabalho frente a esse projeto das parcerias público-privada. O interesse dela é ser candidata a deputada federal tivemos uma conversa com ela e mostramos a viabilidade real dela disputar e se eleger deputada federal. Amanhã teremos uma reunião com a direção nacional do Solidariedade em Brasília para que a gente possa a partir dessa reunião ter uma posição sobre o quadro real aqui no Piauí” concluiu o deputado.





Foto: Assis Fernandes/ ODIA

