Evaldo diz que Solidariedade estará pronto “com ou sem Marina Santos”

O deputado estadual Evaldo Gomes negou a saída da deputada federal Marina Santos do partido. De acordo com o parlamentar, que dirige a sigla no Estado, as últimas conversas foram positivas entre a deputada e o partido. Nos bastidores surgiram informações nas últimas semanas de que Marina Santos já estaria de saída do Solidariedade, o destino poderia ser o PSL no Piauí. Nas últimas votações a deputada descumpriu a orientação do próprio partido, como no caso da PEC do voto impresso quando a parlamentar votou favorável a medida, desrespeitando o partido que votou contra.





Foto: Assis Fernandes/ODIA

Evaldo lamentou a possível saída da deputada, porém demonstrou confiança na chapa que está sendo construída pelo Solidariedade, mesmo com a saída de Marina.



“Não fomos procurados pela deputada para dar essa informação que iria sair do partido, toda a vez que conversamos ela diz que quer ficar no Solidariedade. O partido está preparado, temos bons nomes para disputar a eleição para deputado federal no próximo ano, estamos aguardando o resultado da reforma política, a partir da decisão a coisa vai clarear. Estamos prontos e preparados para disputar a eleição, o partido não é feito de uma pessoa, tem que ser feito de muitos. Caso a Marina saia do partido estaremos prontos e preparados com a Marina ou sem Marina” finalizou o parlamentar.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!