Eunício usa comunicação do Senado e avião da FAB em atos de campanha

Pré-candidato à reeleição, o presidente do Senado, Eunício Oliveira (MDB-CE), tem tirado proveito do cargo que ocupa para se promover. O senador, que vem cumprindo intensa agenda relacionada ao Ceará, se beneficia do acompanhamento diário dos veículos de comunicação do Legislativo e do direito de voar nos aviões da FAB (Força Aérea Brasileira).

Nas viagens semanais a Fortaleza (CE), onde tem residência, Eunício aproveita para participar de atos, como divulgação de investimentos, premiações e entrega de obras. Em Brasília, a bateria de eventos e anúncios em benefício ao Ceará são registrados na TV, rádio, agência e jornal do Senado. Os veículos oficiais têm a função de cobrir as atividades legislativas da Casa.

Nesta semana, o emedebista passou apenas dois dias inteiros em Brasília. Seja na capital federal ou no Nordeste, a programação de Eunício permitiu que ele participasse todos os dias de ao menos uma agenda positiva que tenha relação com seu eleitorado.

Na segunda-feira (4), em Fortaleza, o senador recebeu uma honraria da Associação dos Municípios do Estado do Ceará e depois embarcou em voo da FAB em direção a Brasília.

Na terça (5), levou o prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, e a equipe de comunicação do Senado ao Ministério da Fazenda. No local, acompanhou a assinatura de um contrato de empréstimo ao programa de turismo "Fortaleza Cidade com Futuro".

Senador Eunício Oliveira (Foto: Wilson Dias/Agência Brasil)



O ato teve destaque na cobertura da TV Senado, da Rádio Senado e da Agência Senado, recebendo títulos como "Eunício comemora recursos para setores de serviço e de turismo de Fortaleza".

"Fico muito feliz de estar aqui, ao lado do prefeito Roberto Cláudio, fazendo essa assinatura de quase R$ 300 milhões para a cidade de Fortaleza", afirmou o senador em entrevista exibida na TV Senado.

No dia seguinte, Eunício colocou em pauta projeto que autoriza financiamento para obras de transporte em Maracanaú, na região metropolitana de Fortaleza. A aprovação ganhou uma chamada na capa da edição do Jornal do Senado, além da cobertura dos outros veículos da Casa.

"Maracanaú, no meu querido Ceará, vai receber mais de R$ 123 milhões nesse projeto e mais alguns outros valores. Eu estarei, se Deus quiser, na tarde de amanhã, na cidade de Maracanaú para entregar esse projeto aprovado e outros valores que alocamos para o município", avisou Eunício, ainda durante a sessão, que é transmitida ao vivo.

Nesta quinta (7), cumprindo a promessa, o emedebista embarcou em voo da FAB para participar do evento no Ceará. Os presidentes do Senado, Câmara e Supremo têm direito a aviões da Força Aérea com destino às cidades onde moram. Não há restrição para o embarque de acompanhantes.

No caso de Eunício, as viagens costumam ser justificadas como "residência", quando vai a Fortaleza, e "serviço", quando retorna a Brasília.

Outro lado

A assessoria de imprensa de Eunício Oliveira informou que a cobertura dos veículos de comunicação do Senado dá transparência às atividades parlamentares e de representação da Presidência da Casa. A equipe do senador acrescentou que os veículos não o acompanham em viagens ao Ceará.

"O uso de transporte oficial obedece a critérios de segurança de acordo com a legislação em vigor para os Presidentes de Poderes da República", finalizou.

Folhapress