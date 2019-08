Estatuto deve ser respeitado, diz Luís André sobre impasse no PSL

Em meio ao impasse envolvendo a comissão provisória do PSL em Teresina, o presidente do partido no Piauí, vereador Luís André, defende que o vice, Valter Rei das Motos, tome posse como novo mandatário da legenda na capital, como manda o estatuto da sigla.

“Em caso de morte ou renúncia do presidente, o próprio vice assume. [...] o Valter tem legitimidade para isso, mas vai depender também do acordo, ouvir os vereadores do partido. A executiva nacional deu a incumbência de que, em uma comissão provisória, o vice deve assumir”, disse o líder partidário.



Após a morte do ex-presidente, Capitão Anderson, em um trágico acidente automobilístico, o comando do PSL em Teresina ficou vago e alguns grupos demonstraram interesse em ocupá-lo. Alguns correligionários defendem a indicação da irmã do ex-militar, Márcia Gardênia, ao cargo na comissão provisória.

Apesar de ressaltar que isso só será discutido na próxima semana, uma vez que o partido está voltado neste momento para a visita do presidente Jair Bolsonaro (PSL) ao Piauí, nesta quarta-feira (14), Luís André reforça o nome de Valter para o comando da sigla na capital.

“Se teve a morte do presidente, o normal, o legítimo, o óbvio e o decente é o vice assumir. Caso ele não queria, aí abre-se o diálogo. Mas pergunto: será que ele só servia para ser vice? não serve para assumir?”, questiona o presidente estadual.

