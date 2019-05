Portal O Dia

O secretário de Governo, Osmar Jr. (PCdoB), declarou ontem (27) à imprensa que os atritos entre membros da base aliada são normais, haja visto a grande quantidade de siglas que a compõem. Ele negou maiores problemas e frisou que todos são pontualmente superados.



“Estão sempre apaziguados. Os debates que ocorrem e as diferenças de opinião partem de uma base grande, heterogênea, partidos de diferentes matizes e um momento de crise que, quanto maior as dificuldades, mais tipos de soluções são compostas”, declarou o secretário.

Eleições na Assembleia Legislativa do Piauí (Alepi), formação da nova equipe administrativa do Governo do Estado, convocação de suplentes e agora, mais recentemente, a indicação de diretores em hospitais no interior do estado, foram alguns causadores de tensões entre aliados.



Osmar Jr, secretário de Governo - Foto: Assis Fernandes/O Dia

Convocação de deputados

Osmar também comentou a possibilidade de outros deputados estaduais serem convocados, pelo governador Wellington Dias (PT), para assumirem alguma pasta na administração estadual, o que para ele é uma “tradição” da política brasileira. “O governador quer fazer numa proporção razoável, que mantenha essa tradição e essa relação mas também não seja em um número, assim, mais largo, que não possa ser encarado como uma presença excessiva de deputados no governo. Ele está examinando, acredito que até a próxima semana a gente tenha decisões”, pontuou.

Vale lembrar que, logo após assumir este quarto mandato, W. Dias afirmou que nenhum deputado estadual integraria seu novo secretariado, no entanto, ao anunciar parte da sua equipe administrativa, o governador nomeou quatro parlamentares - Zé Santana (MDB), Janaína Marques (PTB), Wilson Brandão (MDB) e Pablos Santos (MDB) como secretários estaduais. Além destes, Fábio Novo (PT) e Flávio Nogueira Jr. (PDT) também são cotados para assumir órgãos do estado.

Luiz Carlos OliveiraBreno Cavalcante - Jornal O Dia