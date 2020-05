Piauí registrou quase nove mil solicitações de seguro-desemprego em abril

O Piauí contabilizou 8.860 solicitações de entrada no benefício do seguro-desemprego no mês de abril, é o que apontam as estatísticas disponibilizadas pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia.

O volume, no entanto, foi menor em comparação a março, quando foram registradas 9.460 demandas ao auxílio federal, acumulando um total de 18.320 solicitações no estado, também inferior ao mesmo período do ano passado, quando foram acumuladas quase 22 mil pedidos.



Foto: Reprodução

O seguro-desemprego é um benefício integrante da seguridade social, garantido pela Constituição Federal, que tem como finalidade o provimento de assistência financeira temporária ao trabalhador dispensado involuntariamente, que podem ser solicitados através de plataformas digitais ou postos de atendimento.

Vale destacar que, por conta das medidas restritivas de enfrentamento ao novo coronavírus (Covid-19) adotadas pelo estado e diversos municípios piauienses, muitos setores da economia local estão com suas atividades paralisadas, o que tem provocado uma série de demissões.

Breno Cavalcante, do Jornal O Dia