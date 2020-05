O Piauí acumulou cerca de R$ 130 milhões em perdas de receitas no mês de abril quando comparado com o mesmo período de 2019, é o que afirma a Secretaria de Fazendado Estado (Sefaz-PI), confirmando as projeções dapasta em relação aos impactoseconômicos da crise do novo coronavírus (Covid-19).

O cenário considera o decréscimo de 6% no repasse mensal do Fundo de Participação dos Estados (FPE) em relação a abril ano passado, configurando uma perda superior a R$ 15 milhões, além das perdas de de quase 27% da arrecadação própria do estado no mesmo ínterim, cerca de R$ 115 milhões a menos.



Estado registrou perda de R$ 130 milhões em receitas no mês de abril. Arquivo O Dia



“É um momento em que precisamos ter uma preocupação com a saúde, mas também temos que tomar cuidado com as finanças, para que possamos sair dessa situação de uma maneira mais equilibrada, sem causar um dano maior do que o previsto”, alerta Emílio Júnior, superintendente da Receita Estadual.

O gestor explica que o quadro pode se agravar mais ainda neste mês de maio. “O próprio FPE, na primeira parcela que vem para o dia 8, já está com a perda de quase 35%. Isso representa, na primeira cota do ano passado, algo em torno de R$ 74 milhões”, afirma o gestor.

Devido essa frustração de receita, estados e municípios vivem a expectativa de um auxílio financeiro emergencial da União, aprovado pelos deputados e senadores e aguardando sanção presidencial. A previsão é que o Piauí seja contemplado com mais de R$ 500 milhões, ainda insuficiente na avaliação da Sefaz-PI.

Breno Cavalcante