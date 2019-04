O diretório municipal do PSDB em Esperantina se reuniu em convenção partidária na manhã do último domingo (31) e elegeu Erasmo Silva como presidente da sigla. Com a presença do prefeito de Teresina, Firmino Filho, e do presidente regional do partido, Luciano Nunes, Erasmo também assumiu a condição de pré-candidato a prefeito da cidade. O grupo é chamado de terceira via em Esperantina.



Em discurso, Erasmo Silva prometeu empreender esforços para o fortalecimento do partido e reafirmou o desejo de conversar com os que se interessam pelo desenvolvimento do município. O tucano ressaltou a importância de Esperantina para a região e disse que todo cidadão tem o direito de contribuir com o crescimento e desenvolvimento da cidade.

Erasmo Silva assume comando do PSDB em Esperantina. (Foto: Divulgação)



Presente no encontro, o prefeito de Teresina, Firmino Filho, elogiou a postura dos correligionários em formar um grupo competitivo para lutar pelo desenvolvimento da cidade. O prefeito da capital também falou sobre o cenário político nacional, destacou os desafios que o Brasil precisa enfrentar para voltar a crescer e se colocou a disposição para contribuir com o debate político construtivo.

Já Luciano Nunes destacou a importância da política para a sociedade, lembrando que através do diálogo político que é possível desenvolver politicas políticas públicas nas áreas de educação, saúde, geração de emprego e renda, entre outros assuntos.

Da redação