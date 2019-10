Enzo Samuel fala em aumentar a bancada do PCdoB na Câmara

Na Câmara, o vereador Enzo Samuel falou a equipe da O Dia TV sobre a ampliação da bancada do PCdoB no Legislativo Municipal.



“Eu estou bem a vontade dentro do PCdoB. É um partido do que eu faço parte desde minha juventude, quero ajudar a construir uma chapa competitiva para podermos disputar as eleições de 2020 e quem sabe ampliar a bancada aqui dentro da Câmara Municipal”

Confira e entrevista na integra.





Eliézer Rodrigues - O Dia TV