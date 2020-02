Os vereadores Enzo Samuel (PC do B) e Neto do Angelim(DC) devem anunciar nos próximos dias que vão se filiar ao Progressistas, durante a janela partidária que começa no próximo dia 04 de março. As negociações com os parlamentares estão sendo conduzidas pelo presidente do diretório municipal da sigla, o também vereador Aluísio Sampaio.

Neto do Angelim já confirmou a conversa adiantada com o Progressistas para filiação. Segundo ele, o critério para a escolha é o fato da sigla ser da base de apoio do prefeito Firmino Filho. “É um partido da base do prefeito, que vai ter a indicação do vice. Acreditamos que é uma chapa que vai conseguir eleger até cinco vereadores”, disse Neto.



Enzo Samuel e Neto do Angelim vão ingressar no PP. Reprodução



Prestes a sair do PC do B, e preterido pelo Solidariedade, Enzo Samuel também deve ter como destino o Progressistas. O vereador também está com conversas adiantas com lideranças como o Aluísio Sampaio, Júlio Arcoverde e o senador Ciro Nogueira, presidente nacional da sigla.

Caso as filiações se concretizem durante a janela partidária, o Progressistas deve formar a chapa com maior número de vereadores com mandato na atual legislatura da Câmara Municipal. Valdemir Virgino, Pedro Fernandes e Gustavo de Carvalho já sinalizaram que também irão para a sigla, que já conta com os nomes de Aluísio Sampaio, Graça Amorim, R. Silva e Inácio Carvalho.

Natanael Souza