Enzo Samuel defende PC do B alinhado com Firmino em 2020

O vereador Enzo Samuel voltou a defender que o PC do B continue na base de sustentação ao grupo político do prefeito Firmino Filho (PSDB) nas próximas eleições municipais. O parlamentar acredita que apoiar o candidato indicado pelo Palácio da Cidade é o caminho natural do PC do B em 2020.



“O nosso principal foco é montar uma chapa forte e competitiva para aumentar nossa bancada de vereadores na Câmara Municipal. Em relação à majoritária, hoje fazemos parte da base do prefeito Firmino Filho e eu vou continuar trabalhando dentro das instancias partidárias para que possamos continuar nesse projeto que vem sendo bem conduzido pelo prefeito Firmino”, pontua.



Enzo diz que principal foco é montar uma chapa forte e competitiva para aumentar bancada do PCdoB - Foto: Arquivo O Dia



O presidente estadual do PC do B, Osmar Júnior, prefere adotar uma posição de cautela e não antecipar os rumos que o partido vai tomar na capital nas próximas eleições municipais. De acordo com ele, o PC do B vai realizar nos próximos meses uma série de debates sobre a cidade Teresina. “Ainda não temos uma definição, mas essa definição virá no curso desse debate. Não podemos antecipar. A tendência do PC do B é fazer o debate sobre a cidade, participar das eleições, já temos uma chapa proporcional que está sendo definida, e vamos definir se lançamos candidato a prefeito ou se fazemos coligação”, destaca Osmar Júnior.

A cautela de Osmar Júnior pode ser explicada pelo fato de, atualmente, o PC do B, fazer parte da base aliada do prefeito Firmino Filho (PSDB), mas também estar alinhado ao governador Wellington Dias (PT). Os dois grupos políticos devem estar em campos opostos na próxima eleição municipal.

Natanael Souza - Jornal O Dia