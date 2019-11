Enzo mantém defesa pela aliança com o PSDB em Teresina

Mesmo diante da reaproximação política entre PCdoB e PT em Teresina, o vereador Enzo Samuel (PCdoB) segue defendendo que o partido permaneça na base aliada do prefeito Firmino Filho (PSDB) em 2020.



“Trabalho para que a gente continue na base, porque acredito no projeto do prefeito, mas é como eu disse, será um processo de debate e discussão. Vamos discutir isso no próximo ano”, argumentou o parlamentar, ainda que outros dirigentes do partidos já admitam um alinhamento com os petistas.

Eleito recentemente para a presidência do PCdoB no Piauí, Zé Carvalho sinalizou que a legenda deve mesmo compor uma chapa com o PT nas eleições municipais do próximo ano, posicionamento também admitido pelo ex-mandatário Osmar Jr., atualmente secretário de Estado no governo Wellington Dias (PT).

Enzo, por sua vez, reiterou respeito às lideranças do PCdoB, mas defende que as decisões em relação ao posicionamento da sigla nas eleições só aconteçam no próximo ano, quando houver um cenário mais definido em relação aos postulantes majoritários. “Vamos tratar em um momento certo, durante uma convenção estadual, pois ainda irá se discutir quem realmente será o candidato de cada partido”, disse.

A incerteza sobre a parceria com o tucano tem levantado questionamentos acerca da permanência de Enzo no PCdoB, que tem descartado a possibilidade de trocar a sigla, pelo menos neste momento.





Luiz Carlos de OliveiraBreno Cavalcante