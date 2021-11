ENEM: Estudantes de escolas públicas do Piauí podem ter bônus para entrar na UESPI

Um Projeto de Lei de autoria do deputado João de Deus (PT) estabelece uma bonificação para estudantes piauienses na concorrência para vagas na Universidade Estadual do Piauí (Uespi). Aqueles candidatos que fizerem os três anos do ensino médio em escolas públicas ou privadas no Piauí teriam um acréscimo de 10% na sua nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).



Na justificativa do projeto, o parlamentar discute a importância das universidades como meio de promoção do desenvolvimento local. Segundo João de Deus, a implantação do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) representou a democratização e a ampliação do acesso às universidades. No entanto, ao permitir a concorrência para qualquer instituição de ensino superior que participe do sistema, muitos residentes têm deixado de conseguir ocupar vagas em cursos próximos da sua região.



Outro argumento do deputado é que as universidades regionais estão deixando de atingir o objetivo de levar conhecimento para as regiões às quais houve a sua expansão. Quando estudantes de outras regiões ou estados assumem as vagas que seriam para moradores da própria localidade, parte do projeto de instalação do campus se perde.



A matéria foi lida no expediente da sessão plenária do dia 16 de novembro. A partir de agora, ela segue para análise das comissões técnicas, nas quais os demais parlamentares deverão emitir os seus pareceres sobre o projeto.



