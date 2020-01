Empresários cobram ações efetivas e conclusão de obras estruturantes

Durante o encontro com os senadores, o presidente do Movimento Empreender Piauí (MOVE), Arthur Feitosa, realizou a leitura de um manifesto elencando as principais demandas do setor produtivo no Piauí na atualidade. De acordo com ele, a ideia do grupo é buscar uma maior aproximação com a bancada federal do Piauí, em busca de ações efetivas que possibilitem o desenvolvimento econômico.

Foto: Arquivo O Dia

"O setor produtivo do estado do Piauí está acompanhando o trabalho dos parlamentares federais. Lamentamos a falta de ação nesses setores que são muito caros ao nosso desenvolvimento e esperamos que possamos dar continuidade a esse diálogo, mais na frente também com os deputados federais. O MOVE fala uma língua só sobre um tema que é muito caro a toda a cadeia produtiva, que é desenvolvimento e empreendedorismo”, destacou.

Citando como exemplo o Centro de Convenções de Teresina, o presidente do MOVE também fez críticas a demora para conclusão de obras que são fundamentais para o desenvolvimento do Piauí.

“Qualquer obra no Piauí demora 12 anos. O que a gente quer é que as obras estruturantes tenham começo, meio e fim. Teresina já foi um grande centro de eventos e não é mais porque nós não temos estrutura nenhuma”, disse Arthur Feitosa.

Entre as demandas apresentadas no evento, os empresários também reforçaram a cobrança por melhorias no setor de distribuição de energia elétrica, estradas, e saneamento básico. Os membros do MOVE também defenderam que os parlamentares federais utilizem suas emendas individuais para ajudar a amenizar os problemas no setor.

Natanael Souza