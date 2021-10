Em visita ao Piauí, aliados de Dória buscam apoio na disputa pela presidência

Representantes do Governador de São Paulo, João Dória,visitaram a Assembleia Legislativa do Piauí na manhã desta segunda (25). A comitiva comandada pelo presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, Carlão Pignatari (PSDB), e pelo Secretário da Casa Civil de São Paulo, Cauê Macris, vem ao Piauí em busca dos votos dos delegados piauienses nas prévias da sigla que ocorre no dia 21 de Novembro. Dória enfrenta forte resistência do diretório piauiense que caminha para apoiar o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, na disputa interna da sigla, os tucanos do Piauí veem o governador de São Paulo mais alinhado a centro-esquerda, o que beneficiaria até mesmo o PT no âmbito nacional. Eduardo Leite, não por coincidência, visita o Piauí na próxima sexta (29) acompanhado do senador cearense Tasso Jereissati.



Carlão Pignatari avaliou a visita ao Piauí e demonstrou confiança na vitória de João Dória. O dirigente partidário ainda criticou algumas correntes internas do PSDB que defendem a não candidatura do partido a presidência da República.

"Houve aí uma movimentação partidária temos três bons candidatos no pleito, o ex-senador Arthur Virgílio, o governador João Dória de São Paulo e o governador Eduardo Leite do Rio Grande Do Sul. Estamos fazendo os nossos trabalhos, acredito fielmente na vitória do governador João Dória pelo que a gente vem conquistando nos estados, espero que até o dia 21 se escolha democraticamente o melhor candidato a ser pré-candidato a ser presidente da República ano que vem. Cada turma escolhe a turma do Aécio Neves, por exemplo, nem quer que o nosso partido tenha candidato, para pegar o fundo partidário e eleger o maior número de deputados federais. Ele apoia Eduardo Leite e tem uma influência muito grande na executiva, mas o presidente tem sido democrático e deixando a escolha para os diretórios no país todo”, afirmou o presidente da Alesp.

O aliado de João Dória comentou também o apoio declarado de Silvio Mendes, pré-candidato ao governo do Piauí, a Eduardo Leite e revelou que Dória pode até mesmo procurar Silvio em busca de apoio.

“É um direito dele Silvio Mendes (apoiar Eduardo Leite), mas vamos tratar com os deputados estaduais. O governador João Dória acredita que o diálogo deve ser feito por correspondências, deputado estadual com deputado estadual, deputado federal com deputado federal, senador com senador. Não tenho como falar, não por falta de vontade, o meu papel é conversar com os deputados estaduais. Acredito que é possível que o Dória procure Silvio Mendes, ele está conversando com todos os candidatos, independente se declarou apoio ao Eduardo Leite ou outro candidato. Espero que o partido chegue nas prévias unido, independente do vencedor”, concluiu Carlão Pignatari



Presidente da Alesp, Carlão Pignatari. FOTO: Tarcio Cruz/ ODIA

Marden quer o melhor projeto para o Piauí

O deputado Marden Menezes que recebeu os parlamentares durante a visita comentou sobre os critérios que serão utilizados para escolher entre Dória ou Eduardo Leite. Segundo ele o candidato que melhor estiver alinhado com os ideais do PSDB no Piauí será escolhido.

“Para mim é uma alegria recebe-los aqui, o objetivo é conversar sobre as prévias do PSDB, no mês de novembro o partido vai decidir quem apoia e esse momento de diálogo é importante. Temos um alinhamento com o Dr. Silvio Mendes que é o nosso maior líder, temos uma história de amizade com o presidente do nosso partido Luciano Nunes, sem nenhuma ansiedade vamos decidir com essas correntes de pré-candidaturas do partido no âmbito nacional. De início não temos nada contra nenhuma, são correntes que serão respeitadas, a nossa decisão estará atinente aos nossos anseios aqui no estado, de mudança e renovação estadual, ligado e linkado com o que o partido propõe no plano nacional. Vamos buscar o melhor nome que faça a ligação e interação com o projeto do Piauí com o cenário Brasileiro”, finalizou Marden Menezes.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!