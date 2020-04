Em videoconferência, Wellington solicita apoio da bancada federal do Piauí

O governador Wellington Dias solicitou à bancada federal o remanejamento de emendas parlamentares para a área da saúde. O chefe do executivo afirmou, durante videoconferência realizada nesta terça-feira (31), que estado vive um momento único e que precisa priorizar a vida da população.

O governador também destacou a importância da atuação conjunta da bancada federal para minimizar os impactos da crise. “Agradeço a toda a bancada federal pela disposição em ajudar nesse combate ao coronavírus. Nesse momento, a prioridade do Piauí é a saúde e vamos montar um plano para solicitar o remanejamento das verbas da bancada, para que elas sejam direcionadas para o que é mais necessário, que é a vida”, disse.



Deputados federais e senadores ouviram os pedidos do governador - Foto: Divulgação



“O Governo Federal fez um planejamento para entrega de EPIs, respiradores e exames, além das vacinas. As vacinas chegaram atrasas em muitos municípios. Precisamos que esses equipamentos cheguem aos profissionais de saúde, que estão na linha de frente. Os respiradores também são fundamentais, assim como os exames para sabermos quem está ou não infectado, para providenciarmos os cuidados necessários. É preciso que a bancada ajude nisso também, atuando junto ao Governo Federal”, reivindicou o governador.

O governador também ressaltou que, além da crise do coronavírus, o estado do Piauí também passa por dificuldades relacionadas aos impactos do período chuvoso. “É importante que, dentro de todas as necessidades do estado, não esqueçamos de outros pontos fundamentais do estado, pois não podemos esquecer a parte da população que também está sendo afetada com as chuvas, enchentes e estradas, por exemplo. Essas necessidades também não podem ser deixadas de lado”, reforçou.

Natanael Souza, do Jornal O Dia