Em Teresina, ministro das Cidades evita falar se PP apoiará candidato de Temer

O ministro das Cidades, Alexandre Baldy (PP), esteve novamente em Teresina nesta sexta-feira (16), desta vez para participar da inauguração do Terminal de Integração do Parque Piauí, na zona sul da capital, e tratar com o prefeito Firmino Filho (PSDB) sobre os investimentos realizados na capital piauiense pelo Governo Federal, por meio do seu ministério.

Ministro Alexandre Baldy veio a Teresina participar de inauguração de terminal no bairro Parque Piauí, zona sul (Foto: Moura Alves / O DIA)

Baldy filiou-se ao PP na última quarta-feira (14), embora sua entrada na sigla já tivesse sido acertada desde novembro do ano passado, quando ele foi nomeado para o ministério.

Ao ser questionado pela reportagem d'O DIA se sua filiação ao PP pode ser considerada uma indicação de que a sigla vai apoiar o candidato do Governo Temer nas eleições presidenciais de outubro, Baldy afirmou que não pretende tratar de eleições no momento, e que está mais focado nas ações desenvolvidas por sua pasta. "Não temos qualquer tipo de diálogo sobre as eleições. Ainda são muito grandes os desafios no Ministério das Cidades, e a minha posição pessoal hoje é absolutamente estrita às atribuições que exerço à frente do ministério [...] Enfim, são muito grandes os nossos desafios e nós não podemos apequenar, nos preocupando com questões políticas, das eleições de 2018", afirmou Baldy, que é cotado para assumir a presidência do diretório regional do PP em Goiás.

Na reunião com o ministro das Cidades, Firmino falou sobre como vai funcionar o "Inthegra", novo sistema de transporte público da capital.

Firmino, o ministro Alexandre Baldy e o senador Ciro Nogueira (Foto: Moura Alves / O DIA)

"Hoje podemos verificar os investimentos que estão sendo concretizados pela Prefeitura, pela administração municipal, com o apoio do Governo Federal, através do Ministério das Cidades [...] Eu acredito que esse novo modelo [de transporte público], com os investimentos que foram realizados, ele trará sim mais qualidade e, principalmente, mais funcionalidade para os usuários", afirmou o ministro.

Firmino, por sua vez, opinou que o Inthegra, além de dar mais conforto aos usuários, vai proporcionar uma melhoria sensível na mobilidade urbana da capital, reduzindo o número e a extensão dos congestionamentos.



Firmino admitiu que novo sistema de transporte coletivo pode apresentar "erros" e despertar "reações", mas disse que ele é necessário diante do acelerado crescimento da frota de veículos da capital (Foto: Moura Alves / O DIA)

Segundo o prefeito, diante do grande crescimento da frota de veículos que vem ocorrendo em Teresina, o novo sistema mostrou-se "necessário". Mas o tucano reconhece que ele está suscetível a "erros" e a "reações".

"A gente tem que ter a maturidade de reconhecer os erros, de fazer as correções, mas a gente tem que ter também a visão de dizer que esse sistema é necessário para que a cidade possa se mover melhor, é necessário para o nosso futuro", afirmou Firmino.

Baldy, que é deputado federal licenciado, ainda não anunciou se vai deixar o Ministério das Cidades para disputar as eleições em outubro. Para isso, ele precisaria se desincompatibilizar até seis meses antes do pleito, ou seja, antes do dia 7 de abril.

A vice-governadora Margarete Coelho (PP) e o senador Ciro Nogueira, presidente nacional do PP, também participaram da reunião no Palácio da Cidade.

Cícero Portela