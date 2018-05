Em Teresina, Marina Silva participa de cultos e dá palestras

A ministra Marina Silva desembarcou na tarde de ontem (12) em Teresina, onde participa de uma extensa agenda como pré-candidata à presidência da República pelo partido da Rede. Em entrevista coletiva no aeroporto, ela garantiu que seu nome está posto.



Marina mantém o discurso de que é uma alternativa contra a corrupção e o abuso de poder econômico. “Nessa eleição muita gente vai usar da mentira e da calúnia. Eu vou participar para oferecer a face”, disse a pré-candidata.





Ela reforça que em 2014 teve 22 milhões de votos, em uma eleição que julga fraudada pelo abuso de poder econômico e pela corrupção. “Minha candidatura está novamente como alternativa a tudo isso que está aí”, reforçou.

Neste domingo, Marina Silva participa de um culto na Igreja Monte Moriá, na Vila Irmã Dulce, zona sul da capital. A igreja fica no Projeto Cincacre I (Centro Integrado da Criança e do Adolescente Cordeiro do Reino).

Às 9h30, ela estará no Encontro Bíblico Dominical (EBD) para uma palestra voltada aos jovens, cujo tema será "Cristãos e o Mundo".

De lá, a presidenciável segue para a cidade de Nazária, 35 km ao sul da capital, onde visita a obra social do projeto Cincacre II.

Após almoçar, Marina retoma, às 15 horas, as atividades com encontro entre lideranças e membros da Rede Sustentabilidade, no Salão Topázio do Hotel Arrey. Na ocasião, ela discutirá as conjunturas política e econômica do país, dentre outras questões, e concederá uma coletiva de imprensa.

