Em Teresina, Governo Federal anuncia apoio para cidades atingidas por enchentes no Piauí

O Ministro-Chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, anunciou, na manhã desta quarta (05), que o Governo Federal irá auxiliar as famílias atingidas pelas enchentes que atingem quase todo o estado do Piauí. O senador piauiense chegou a Teresina acompanhado do Ministro da Cidadania, João Roma, e visita, ao longo do dia, as cidades de Floriano e Uruçuí. Bolsonaro enviará ao Piauí auxilio para as áreas de assistência social, reconstrução de rodovias, limpeza de áreas alagas, alimentos e abrigo para os atingidos.



Ao longo da manhã a comitiva federal visitou vilas e bairros atingidos pelas enchentes na capital. Até o momento quase 300 famílias estão desabrigadas em todo o Piauí. O nível do Rio Parnaíba continua a subir em Teresina. Na Capital, o nível atual do rio Parnaíba é de 5,60 m, já em cota de alerta, sendo prevista uma elevação do nível de 14 cm, para algo em torno da cota de 5,74 m, nas próximas 8 horas.

Ciro destacou que os prefeitos determinarão o que será necessário para auxiliar as cidades e ratificou a determinação de Bolsonaro para auxiliar as vítimas das enchentes. “Hoje viemos a convite dos prefeitos piauienses ao lado do Ministro João Roma, da Cidadania, por determinação do prefeito Bolsonaro, viemos conhecer a realidade e saber todos os pleitos, não só do nosso prefeito de Teresina, como de todos os prefeitos que estão com suas cidades atingidas. Existe a determinação do presidente de levar total assistência a todas as pessoas que estão desabrigadas”, afirmou o ministro.

Já o Ministro da Cidadania, João Roma, explicou as áreas onde será empregado o recurso federal e lamentou o momento de calamidade que atinge o país. “Vivemos um momento de calamidade de grande extensão, o governo federal está agindo de maneira coordenada, indo além das suas atribuições. Serão várias ações desenvolvidas, desde as ações da defesa civil, que são recursos para pronta resposta, até recursos para limpeza dos municípios, reconstrução de rodovias e pronta resposta”, concluiu o gestor.

FOTO: Tarcio Cruz

Agora é com a Prefeitura

O Ministro João Roma destacou ainda que a responsabilidade maior na destinação dos recursos será dos prefeitos. Os gestores devem informar, via sistema, as necessidades de cada cidade. “Vamos precisar da atuação das gestões municipais, preenchendo o formulário e requisitando o auxílio, cada prefeitura preenche o dano no local que ocorreu, o que será necessário enviar, de mantimentos, até o programa mais médicos onde se dará esse reforço.

Perguntado se a prefeitura de Teresina havia feito alguma requisição de recursos federal, João Roma não soube informar. “Vamos nos reunir com o prefeito de para fazer toda a orientação para que ele faça a solicitação. Até o momento, não tenho a confirmação de que nada foi solicitado”, concluiu o gestor.

