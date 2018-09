Em Teresina, Álvaro compara Lula a Beira-Mar e diz que Bolsonaro é 'uma farsa'

O senador Álvaro Dias (Podemos-PR), candidato à Presidência da República, esteve em Teresina nesta terça-feira (4) para realizar campanha ao lado do senador licenciado Elmano Férrrer (Podemos), que disputa o Governo do Estado.

O senador Álvaro Dias, candidato à Presidência pelo Podemos (Fotos: Jailson Soares / O DIA)

Em coletiva de imprensa no Aeroporto Senador Petrônio Portella, Álvaro Dias comparou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva aos traficantes Luiz Fernando da Costa (o Fernandinho Beira-Mar) e Marcos Willians Herbas Camacho (o Marcola).



Questionado sobre o indeferimento da candidatura do ex-presidente, o senador disse que ele 'nem devia estar na lista, porque é condenado, está preso. O Beira-mar não é candidato. O Marcola não é candidato. Por que um preso, que liderou uma organização criminosa, poderia ser candidato no Brasil? Seria uma afronta ao Brasil decente, seria uma violência ao estado de direito. A Justiça valorizou o Brasil do bem".

Ao ser interpelado se apoiaria Bolsonaro num eventual segundo turno, Álvaro também foi enfático: "De jeito nenhum! Como eu vou apoiar uma farsa, uma mentira? Quando o Brasil estava sendo assaltado, onde ele estava? À sombra do poder. Se aproveitando do poder, das benesses. Vai lá no YouTube, vê se você encontra um discurso dele combatendo a corrupção nos governos Lula e Dilma. Basta de mentira! O brasil já cansou de mentira, o povo brasileiro já foi enganado demais. O que ele fez na vida? O que ele administrou? Ele administrou um carrinho de sorvete na esquina? Ele sabe administrar o Brasil? Não brinquem com o Brasil. O Brasil tem que ser defendido. As pessoas lúcidas, as pessoas inteligentes não podem aceitar mais a mistificação, a enganação, a mentira, a ilusão. Nós temos que dizer a verdade. Este ano é o ano do reencontro do Brasil com a verdade", afirmou.

O candidato do Podemos ainda citou algumas das suas propostas para melhorar a economia do país e estimular a geração de empregos.

"Nós temos que liberar crédito. Crédito para o micro, para o pequeno e para o médio empresário. Com a reforma tributária, vamos reduzir a carga tributária. A roda da economia vai girar com mais força, o governo vai arrecadar mais, com a sociedade pagando menos impostos. Nós temos que cobrar menos no consumo e mais na renda. Cobrando menos impostos no consumo o comércio vai vender mais, as pessoas vão comprar mais, porque os impostos impactarão menos no preço final do produtos. Nós temos que também tirar os obstáculos. É muito difícil empreender hoje no Brasil. Vamos superar esses obstáculos da burocracia, e vamos facilitar, com uma regulação competente, com segurança jurídica", afirmou Álvaro.

O presidenciável do Podemos afirma que, se eleito, seu governo vai combater arduamente a corrupção, que, segundo ele, é uma das principais razões para a fuga de investidores do Brasil.

"Vamos combater a competição, para que os investimentos voltem. Os países escolhem para seus investimentos onde há menos corrupção. O Brasil virou uma vergonha em matéria de corrupção. Nós vamos, combatendo a corrupção, mudar a imagem do nosso país, e os investimentos voltarão, pra gerar emprego, renda e desenvolvimento", avalia Álvaro Dias.

Insegurança no Nordeste

Álvaro Dias ainda comentou os altos índices de violência nos estados do nordeste, e disse que esse problema é resultado, sobretudo, da falta de proteção nas fronteiras, o que facilita a entrada de drogas e armas.

Por essa razão, o candidato promete aumentar o policiamento em toda a faixa de fronteira do país.

Cícero Portela