Em reunião com Bolsonaro, Júlio César cobra revisão do pacto federativo

O deputado federal Júlio César e os parlamentares que compõem a bancada do PSD, estiveram reunidos nessa quarta-feira (02) com o presidente Jair Bolsonaro e os principais ministros. No café da manhã, realizado no Palácio do Planalto, o piauiense, que é coordenador da bancada do Nordeste, cobrou do presidente a revisão do pacto federativo, que foi uma promessa de campanha.

Leia também: Júlio César quer cobrar conclusão de obras federais paradas no Piauí

Júlio César, ao fazer uso da palavra, disse que o presidente, ainda na campanha eleitoral de 2018, anunciou que pretendia rever o pacto federativo, afirmando que o Governo Federal seria mais Brasil e menos Brasília, numa alusão da redistribuição dos recursos para os estados e municípios.



O parlamentar apontou as falhas do modelo federativo atual e quer municípios mais fortes e independentes - Foto: Divulgação



“Essa revisão do pacto federativo vai repassar recursos para estados e municípios, parcelada em cinco anos. A medida visa reequilibrar o pacto federativo em um momento de grande dificuldade para os entes federados. Já que esses recursos devem ser destinados 50% para investimentos nos estados e o restante seria para a quitação de débitos dos estados com a União. Esse dinheiro sai de um lado e entra pelo outro”, justificou o deputado.

Ainda durante o encontro, presidente Bolsonaro confirmou ao deputado Júlio César que a promessa continuava de pé e solicitou à equipe que analise a proposta apresentada à reforma tributária.

Natanael Souza, do Jornal O Dia