Em resposta a bancada, Bolsonaro anuncia plano de desenvolvimento do Nordeste

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) informou ao coordenador da bancada do Nordeste, deputado federal Júlio César (PSD), que vai criar o plano de desenvolvimento do Nordeste.

O chefe do Executivo revelou que todos os ministérios estão envolvidos no desenvolvimento do plano específico para o Nordeste, que deve ser anunciado durante a sua primeira visita à região, em Petrolina (PE), nesta sexta-feira (24).

O plano é uma resposta do Governo Federal às reivindicações de mais de cem parlamentares que participaram da reunião da bancada regional com Bolsonaro na última quarta-feira (22). Num café da manhã realizado no Palácio do Planalto, os deputados e senadores cobraram ações mais incisivas do governo para o desenvolvimento da região.

“Os líderes de cada estado expuseram suas opiniões e reivindicaram as demandas do seu povo. Todos foram escutados pelo presidente e pela equipe ministerial. Isso prova que, apesar das divergências, há maturidade e vontade para melhorar nossa região”, assinalou Júlio César.

O coordenador da bancada do Nordeste falou ao presidente sobre a necessidade de retomar e concluir as obras estruturantes que estão paradas, entre elas a ferrovia Transnordestina e a transposição do Rio São Francisco.

Júlio César ainda falou da necessidade do fortalecimento dos órgãos de desenvolvimento regional, como a Sudene, a Codevasf, a Chesf, o Dnocs e o Banco do Nordeste. Este último, inclusive, chegou a ser alvo de planos de incorporação ao BNDES por integrantes do governo Bolsonaro.

“Nossos órgãos, que antes eram responsáveis pela manutenção e desenvolvimento da nossa região, estão em frangalhos. O caminho mais curto para desenvolver nossa região é fortalecendo cada um deles”, destaca Júlio César.

Aos deputados e senadores da região, Bolsonaro disse que é preciso reduzir a burocracia para atrair mais investimentos para o Nordeste.

“Todos nós estamos focados no futuro do nosso Brasil. No Nordeste, vamos tentar desburocratizar o sistema que hoje é um dos grandes entraves para nosso desenvolvimento. Precisamos atrair investimentos. Precisamos de obras estruturantes. Na sexta feira estarei em Pernambuco e vou anunciar um plano de desenvolvimento do Nordeste”, afirmou Jair Bolsonaro.

