Em quarentena na Escócia, Wellington Dias deve voltar ao Piauí na próxima sexta

O governador Wellington Dias (PT) usou as redes sociais para anunciar que amanheceu melhor neste domingo (14) e que deve retornar ao Piauí na próxima sexta-feira (19), caso seu quadro siga evoluindo bem. Wellington foi diagnosticado com covid-19 na quinta-feira passada, dia 11, durante sua passagem por Glasgow, na Escócia, onde participou da COP-26.





Foto: Ccom

Exames realizados em Glasgow para verificar o quadro de saúde do governador descartaram complicações e problemas nos pulmões e no coração. O governador já havia contraído covid uma vez e já havia se vacinado com as duas doses da vacina.

Em isolamento, Wellington Dias disse estar com saudades do Piauí e agradeceu as orações. “Amanheci bem melhor hoje e, provavelmente, sairei daqui ia 19. Aqui perto do Polo Norte, estou com muita saudade da Terra Querida, Filha do Sol Equador. Eu creio na força da oração. Obrigado a todos vocês pelas orações por mim, por minha saúde”, escreveu o governador.

