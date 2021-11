Em Parnaíba, Elmano anuncia prolongamento da av São Sebastião até a lagoa do Portinho

Em visita a Parnaíba no último sábado (07), o senador Elmano Férrer (PP/PI) se reuniu com o prefeito Mão Santa e anunciou avanços no projeto para a obra do prolongamento da Avenida São Sebastião. O senador assegurou que os recursos para a obra, R$ 9,5 milhões em investimento, estão assegurados. “São recursos que eu e o ministro Ciro Nogueira conseguimos junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional”, explica o senador. Com este projeto, a Avenida São Sebastião será prolongada até a Lagoa do Portinho.

"Estamos trabalhando em parceria com o ministro Ciro Nogueira e o prefeito Mão Santa para concretizar importantes projetos em nossa querida Parnaíba. E o prolongamento da Avenida São Sebastião é resultado deste trabalho", destaca Elmano Férrer. Conforme o parlamentar, o projeto terá grande impacto na mobilidade urbana da cidade. “A Avenida São Sebastião, que já é um cartão-postal de Parnaíba, vai ficar ainda mais bonita e funcional com este prolongamento, beneficiando os moradores da cidade e as pessoas que visitam o nosso litoral”, observa o senador.

A parceria entre Elmano Férrer e Ciro Nogueira também viabilizou boa parte dos recursos para a construção de uma ponte de 120 metros sobre o rio Igaraçu. O projeto, orçado em R$ 18 milhões, prevê a ligação do bairro Nossa Senhora do Carmo com a Ilha Grande de Santa Isabel, garantindo mais um acesso à Praia da Pedra do Sal, que é um dos mais belos pedaços do litoral piauiense. “O projeto ainda prevê infraestrutura para pedestres e ciclistas. Com a construção desta ponte, vamos reforçar o potencial turístico da região”, avalia o parlamentar.

Nova orla

O senador Elmano Férrer ainda está à frente de outro importante projeto em Parnaíba, a Nova Orla da Avenida Beira Rio, no bairro Santa Isabel. O parlamentar destinou R$ 5 milhões para viabilizar a ampliação e revitalização desta orla, numa intervenção que será concretizada em parceria com a prefeitura municipal. “É mais um projeto que vai favorecer o turismo e oferecer novas opções de lazer para os parnaibanos”, comenta senador.

